Доброго вечера необходимо доработать вёрстку одностраничника То что есть сейчас - http://bit.ly/2yYFEwY То как должно быть - http://bit.ly/2gdf2Vr Срок завтра до 3 часов дня.
Адаптивно сверстать LP
Адаптивно сверстать Лэндинг на 11 экранов.
Сроки: 2 дня.
Постоплата или Безопасная сделка.
Желательна связь голосом.
Сразу прикрепляйте свои работы.
Макет и подробное ТЗ скину откликнувшимся.
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