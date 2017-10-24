Совместить 2 верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен31 заявка472 просмотра

Задача несложная - нужно взять одну основную верстку и поменять там элементы на элементы из второй верстки (логотип, цвета, шрифт, фавикон, кнопки), то есть как бы совместить. Сделать адаптацию минимально, чтобы проходилась проверка на моб.адаптивность.

Одна страница

8 лет назад
sergejru
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Premyslev_I
Илья 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Получилось именно то, что нужно. Исполнитель отлично выполнил заказ. Планируем сотрудничать в дальнейшем. Крайне рекомендую для сотрудничества.
Очень приятный, ответственный заказчик. Очень рекомендую для сотрудничества!

Заявки фрилансеров

Premyslev_I
Илья 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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