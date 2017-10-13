Сверстать лендинг (адаптив)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок199 просмотров

Исходники и детали пришлю в личку.

8 лет назад
pastor39
Евгений 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$30
3 дня
Большое спасибо за работу, Александр. Сделано все в кратчайшие сроки и четко в соответствии с заданием. Обязательно буду обращаться еще!
Благодарен за сотрудничество, связь поддерживалась на протяжении всей работы Было приятно работать над проектом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую

Заявки фрилансеров

SHe4eViCA
26 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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