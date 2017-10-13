Здравствуйте требуется верстка многостраничного сайта: По ссылке находится верстка через adobe, есть дизайн в формате XD тоже adobe прога кто работал тот знает https://xd.adobe.com/view/fdd05c34-e727-45ba-aae1-b29a9c3a3d6f/screen/4b61d6cb-2566-4a02-ab8c-5f01f24fd774/-2/ Более подробное тз после договоренности с верстальщиком. ...
Сверстать лендинг (адаптив)
Исходники и детали пришлю в личку.
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