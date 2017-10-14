Небольшие доработки сайта на Wordpress

1)Где указываются цифры номера - объединить в одно поле. Поиск (на ajax) должен работать после изменений корректно.

3)Поле для тегов, размещение ключевых слов внизу экрана, над "статьи на сайте", чтобы увеличить отступ от низа экрана. Можно их просто вбить в шаблон страницы.

3)Увеличение высоты поля для вывода найденных номеров. Нужно, чтобы при поиске на телефоне страница пролистывалась вниз до сиреневой плашки "номер цена"

4)анимация горизонтальный "переворот" при показе результатов поиска номеров. Пример: http://www.web.cofp.ru/vse-o-sajtakh/sozdanie-sajta/css/187-flip-perevorot-effekt-na-chistom-css

5)Поправить кнопку "заказать" в списке найденных номеров - не пролистывает к форме заявки.

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