Небольшие доработки сайта на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок202 просмотра

1)Где указываются цифры номера - объединить в одно поле. Поиск (на ajax) должен работать после изменений корректно.

3)Поле для тегов, размещение ключевых слов внизу экрана, над "статьи на сайте", чтобы увеличить отступ от низа экрана. Можно их просто вбить в шаблон страницы.

3)Увеличение высоты поля для вывода найденных номеров. Нужно, чтобы при поиске на телефоне страница пролистывалась вниз до сиреневой плашки "номер цена"

4)анимация горизонтальный "переворот" при показе результатов поиска номеров. Пример: http://www.web.cofp.ru/vse-o-sajtakh/sozdanie-sajta/css/187-flip-perevorot-effekt-na-chistom-css

5)Поправить кнопку "заказать" в списке найденных номеров - не пролистывает к форме заявки.

Сайт nscan.ru

AJAXCSSWordPress
8 лет назад
card34
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

edvardpotter
Эдуард 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
2 дня
Работа сделана быстро и качественно. В 2 раза быстрее, чем я рассчитывал. Исполнитель отлично разобрался в ТЗ, не пришлось почти ничего дополнительно объяснять. Универсал: разбирается и в верстке, и в веб-программировании. Рекомендую.
Простое и понятное тз, приятный в общении заказчик, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

edvardpotter
Эдуард 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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