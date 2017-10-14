edvardpotter

Эдуард edvardpotter

 
26 летСША/Балтимор
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад

Навыки: Php, html, css, верстка, бэкэнд, пере. и дописывание чужого кода.

PHPHTMLCSS
недостаточно оценок
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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
card34
Роман 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$30
10 баллов
6 лет назад
Много мелких правок по верстке и настройке магазина на Opencart
Все сделано отлично. Рекомендую.
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв
card34
Роман 
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
$1
10 баллов
6 лет назад
Небольшие доработки сайта на Wordpress
Работа сделана быстро и качественно. В 2 раза быстрее, чем я рассчитывал. Исполнитель отлично разобрался в ТЗ, не пришлось почти ничего дополнительно объяснять. Универсал: разбирается и в верстке, и в веб-программировании. Рекомендую.
Простое и понятное тз, приятный в общении заказчик, оплата вовремя.
Ответный отзыв