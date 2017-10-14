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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Все сделано отлично. Рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, рекомендую!
$1
10 баллов
6 лет назад
Работа сделана быстро и качественно. В 2 раза быстрее, чем я рассчитывал. Исполнитель отлично разобрался в ТЗ, не пришлось почти ничего дополнительно объяснять. Универсал: разбирается и в верстке, и в веб-программировании. Рекомендую.
Ответный отзыв
Простое и понятное тз, приятный в общении заказчик, оплата вовремя.