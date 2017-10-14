Работа сделана быстро и качественно. В 2 раза быстрее, чем я рассчитывал. Исполнитель отлично разобрался в ТЗ, не пришлось почти ничего дополнительно объяснять. Универсал: разбирается и в верстке, и в веб-программировании. Рекомендую.