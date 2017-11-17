Много мелких правок по верстке и настройке магазина на Opencart

Магазин http://melen4.bget.ru/

Используется шаблон unishop (https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/shablonyi/universalnyiy-adaptivnyiy-shablon-unishop-1) и модуль фильтра для товаров (https://liveopencart.ru/opencart-moduli-shablony/moduli/filtryi/ocfilter-modul-filtra-tovarov).

Многие пункты уже есть в шаблоне, то есть нужна только настройка шаблона.

Если какие-то пункты в ТЗ непонятны, то можно в качестве образца посмотреть сайт belwer.ru и сделать как там.

1. При нажатии на ссылку "Каталог" из основного вертикального каталога слева попадаем на страницу главной категории ПРОТЕИНЫ. На главной странице отображается вместе с популярными товарами содержимое "ПРОТЕИНЫ"

- Уменьшить размер подкатегорий которые отображаются над выбором товаров.

- Убрать квадратные рамки вокруг названий подкатегорий, сделать размер подкатегорий меньше и сжать их ближе друг к другу, освободив место внизу и поднять отображение товаров выше… отображать слева от названия каждой из подкатегорий миниатюру фотографии подкатегории (пример: банка протеина в миниатюре) справа от названия категории в скобках количество товаров в этой подкатегории. Пример: (47)

- Сделать шрифт названий подкатегорий черным, при наведении подсвечивается красным…

- Под названиями подкатегорий есть «Сравнение товаров» сделать слева от кнопки сравнение товаров миниатюру «сравнение товаров» например ту что используем при наведении курсора на превью карточки товара… Шрифт черный, при наведении курсором подсвечивается красным.

2. Миниатюра (превью) карточки товара под подкатегориями.

- Сделать превью карточки товара меньшего размера в высоту, убрать из отображаемой части выбор вкуса товара, оставить название товара красным шрифтом, под названием товара добавить отображение «Бренд» и кликабельное название бренда (черный шрифт, при наведении курсора подсвечивается красным)

- Оставить отображение «Категория товара» Уменьшить размер этой кнопки, оставить кликабельной категорию, заменить шрифт на черный, при наведении подсвечивается красным.

- Оставить количество порций (шрифт черный)

- Убрать отображение копеек после основной цены, цена указана в офрмате 999 а не 999,99

- Убрать у многих товаров в превью карточки товара пробел с .. которые отображаются у многих товаров под названием (из-за короткого названия), в превью делаем акцент на фото, сокращаем место под фото и уменьшаем лишнее пространство в зоне между фото и ценой товара между строк…

- Для товаров, которых нет наличии, на которых отображается кнопка уведомить, при нажатии на кнопку уведомить сделать всплывающую форму Ваше имя/Контактный Телефон/Ваш E-Mail/Комментарий (пример как на белвере при нажатии на уведомить)

- Сделать Стикер на товаре «Ваша скидка» тоже красного цвета как и стикер бонус, эти 2 стикера не будут пересекаться вместе на одном товаре одновременно поэтому пусть будут красными оба. Ваша скидка так же отображается в рублях ф формате 999 убрать нули после запятой.

- Под кнопкой «Сравнение товаров» Есть кнопки переключения вида Сетка/Список/Компактный При отображении товаров сеткой отображать в строку 3 товара, количество строк 5.

- Доработать вид «Список» сделать узким как на белвере, оставить отображение стикеров с бонусами и скидкой, оставить кликабельным бренд/категория товара и количество порций (не нужно кликабельным) убрать из отображения в списке вкус

- Доработать вид Компактный, сделать как на белвере, узким название/цена/в корзину

- Сортировка заменить на «Сортировать» заменить показать на «Показывать» как на белвере

- Под основным каталогом слева от отображения товаров добавить отображение «Параметры» как на белвере. Поменять позиции Вкус и Порции местами, сделать вкус над порциями, порции в самом низу, аналогично как на белвере с указанием количества справа.

- Внизу после отображения 5 строк с товарами добавить описание категории с включением изображения категории как на белвере (самый низ страницы) описание должно быть в каждой главной категории и в каждой подкатегории…

- Доработать верное отображение каждой подкатегории у товаров, сейчас у многих товаров отображается родительская категория вместо подкатеогрии в которой находится товар. Пример: отображается родительская категория ПРОТЕИНЫ вместо подкатегрии Сывороточный Протеин (проверить и исправить.)

3. Карточка товара - Доработки

- Доработать поле Краткие характеристики товара. Первым сделать поле бренд (клаикабльное и подсвеченное красным) вторым сделать Категория

товара - оставить как сейчас кликабельным и подсвечены карсным и доработать отображение подкатегории в которой находится товар, а не родительской категории как сейчас у многих товаров. (исправить эту ошибку) Третьим оставить отображение количество порций как есть сейчас

- Доработать отображаемое поле Описание товара, выделить на отображение таблички с составом продукта 20% от общего размера страницы, оставить 75% страницы на отображение описания товара, 5% от области страницы оставить на промежуток между описанием товара и рамкой с составом продукта (это нужно сделать чтобы описание товара не залазило на область с табличкой состава продукта, по умолчанию нужно чтобы в карточке товара 5% от всей отображаемой области страницы было заложено на промежуток между описанием и составом продукта. и чтобы убрать лишнее пространство справа в табличке состава продукта, если копирую его из другого сайта, а не вставляю из той таблицы что ты сделал. Так как чаще всего буду копировать табличку с составом с белвера или другого сайта и просто вставлять в доп таб.

- Мне нужен более расширенный редактор описания карточки товара,

Заменить на более функциональный редакторю Например, как на скриншоте во вложении или в админке демо-версии unishop.

Комментарий заказчика: "сейчас очень скудный, я не могу поменять даже размер шрифта и не могу задать размер вставляемого изображения в описание карточки товара, мне нужно чтобы я мог максимально разнообразно редактировать описание товара, сделать более расширенное редактирование описания товара и возможность задавать размер каждого вставляемого изображения в описание товара. Возможно установить какой то дополнительный модуль для описания и редактирования товара. Так как на моей версии опенкарт 1,5 сейчас больше возможностей для редактирования товара чем в этой версии 2.3. Так же мне нужна возможность вставлять видео с ютуба в описание товара. так же нужна возможность делать текст по центру или слева или справа как в любом текстовой редакторе, потому что после нажатия сохранить товар весь текст описания товара съезжает влево."

- Под описание товара есть поле «Рекомендуем посмотреть» заменить название этого поля на «С этим товаром покупают»

- в самом низу страницы есть теги товара перед ними поставить название «Теги» аналогично как на белвере.

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4. В меню поиска товара добавить жиовй поиск аякс при введении названия чтобы предлагал варианты по совпадающим буквам, аналогично как на белвре. (функционал есть в шаблоне Unishop)

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5. При пролистывании страницы вниз находясь в карточке товара и в категории с товарами или в родительской категории вверху экрана появляется меню бар с названием товара, ценой, кнопкой в корзину, телефоном, личным кабинетом и корзиной.

- Находясь в карточке товара, листая страницу вниз всплывает меню бар, добавить После отображения названия товара строку для ввода поиска как в катеогрии…

- Сделать номер телефона кликабельным, после нажатия на номер телефона должно появлятся меню с предложением «Перезвонить Вам» под ним поле для ввода номера телефона формата +7(ххх)ххх-хххх и кнопкой «Да» для подтверждения после ввода номера телефона в поле выше.

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6. Убрать дубль каталога слева на главной. Сам каталог слева сделать более узким, как на белвере