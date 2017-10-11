Установить шаблон на OpenCart

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Закрыт11 заявок234 просмотра

Есть готовый шаблон (TemplateMonster), нужно внести незначительные изменения по верстке и установить его на OpenCart.

Ссылку на шаблон готов предоставить.

Нужны сроки и стоимость.

Существенным плюсом будут примеры работ, выполненных на OpenCart.

Оплата только по факту сдачи проекта Заказчику

Opencart
8 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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