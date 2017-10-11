1. Доработать картинки для слайдера 2. В карточках товаров упорядочить по возрастанию варианты исполнения. 3. В поддиректориях каталога сделать, чтобы цена писалось со словом "от". 4. Сделать двухшаговое оформление заказа. На первом ...
Установить шаблон на OpenCart
Есть готовый шаблон (TemplateMonster), нужно внести незначительные изменения по верстке и установить его на OpenCart.
Ссылку на шаблон готов предоставить.
Нужны сроки и стоимость.
Существенным плюсом будут примеры работ, выполненных на OpenCart.
Оплата только по факту сдачи проекта Заказчику
Заявки фрилансеров
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