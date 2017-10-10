Престашоп програмист

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Нужен Престашоп програмист с знанием движка. начальный уровень тоже возможен - задание не сложное  Подробности при собеседовании

нужно иметь портфолио   - линки на проекты что вы делали. прошу описать свой опыт на престашопе

PrestaShop
8 лет назад
ruslankachalov
54 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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