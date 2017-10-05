Интернет-магазин на Wordpress

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Закрыт21 заявка227 просмотров

Здравствуйте!

Есть готовая тема для WP, необходимо собрать на ней интернет магазин на пару десятков товаров. 

Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.

WordPress
8 лет назад
afedorov
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров