Общее описание проекта - Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. - Интеграция с платежной системой Платрон - Интеграция службы доставки СДЭК ...
Интернет-магазин на Wordpress
Здравствуйте!
Есть готовая тема для WP, необходимо собрать на ней интернет магазин на пару десятков товаров.
Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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