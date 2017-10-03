Требуется сделать магазин на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок188 просмотров

Пример: http://magazine.tezart.com.ua/ 

Сколько будет стоить сделать подобный магазин на Битрикс? 

Шаблонный и индивидуальный дизайн? 

Стоимость и сроки? 

8 лет назад
DeniAleksandrovi
Денис 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров