Интернет магазин парсер

Что имеется:

1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес

2 Парсер контента: сайты, excel, xml, yml, csv, rss

3. Импорт из Excel

4 Шаблон оптимус

5. Импорт из YML файлов

6. Улучшенный выбор местоположений

7 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru

Сайт granat-art.ru

Все уже оплачено и работает

ВСЕ САЙТЫ ДАЮТ ВЫГРУЗКУ В CSV , последний по открытому постоянному ip

Необходимо:

1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru

2 Настроить парсер с hobbysklad.ru, отдельно в каталог "ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ" firma-gamma.ru

3 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в подвале/добавление товаров новинок, со скидкой, рекомендованных , сделать другой шрифт либо просто выделить меню и так привести в порядок) , статьи и новости в форму предпросмотра

4 Настроить почты

5 Минимальный СЕО , карта сайта

6 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить

7 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке

В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной )

Из контента – электронные каталоги и карты цветов

Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком. Так же возможность размещать информацию сверху

Сортировка по наличию, цене, названию, поступлению. ВАЖНО! Новые товары ( последние добавленные) в начале списка по умолчанию, то чего нет в наличии – в конце списка

Фильтр по бренду, размеру, цвету, форме ( все что есть на доноре)

Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен

Минималка покупки в корзине 300р.

Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме

Редакция баннера на главной(его размера)

В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно будет добавление исправлений

Предложения сразу со стоимостью и сроками

Предоплата полная невозможна

Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и дни

P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата либо через БС

Возможно по договору постоплаты как юр. лицо

На данном сайте уже оплатили работу мошеннику на приличную сумму – ни с каким рейтингом не возможна предоплата, только работа через этот сайт.

Уточнения для ясности :

1 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить – это как раз и есть то что вылазиет в следствии всей работы, те же бренды кривые. При нажатии в карточке товара на бренд – на отдельной странице карусель и только частично товары. Так же бренд криво стоит в самой карточке и заходит нас строку производителя

2.Из контента – электронные каталоги и карты цветов, пример – как есть на сайте magok.ru/ – справа НАШИ КАТАЛОГИ

3. В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной ) . Карточка товара как pugovkishop.ru/ – это включает в себя не только все перечисленное, НО И ТАК ЖЕ ВЫБОР ПО ЦВЕТАМ. Сейчас все парсится кучей цветов на одну модель товара, а нужно все в одной карточке

4. Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком – это сделать нужно в некоторых не во всех – лучше если объясните как это сделать

при парсере так же не допустимы повторения каталог и в принципе бардак

по отдельной категории товары под заказ – это должно быть между каталогом и акциями