Веб студии нужен исполнитель проекта. На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для ...
Интернет магазин парсер
Что имеется:
1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес
2 Парсер контента: сайты, excel, xml, yml, csv, rss
3. Импорт из Excel
4 Шаблон оптимус
5. Импорт из YML файлов
6. Улучшенный выбор местоположений
7 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru
Сайт granat-art.ru
Все уже оплачено и работает
ВСЕ САЙТЫ ДАЮТ ВЫГРУЗКУ В CSV , последний по открытому постоянному ip
Необходимо:
1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru
2 Настроить парсер с hobbysklad.ru, отдельно в каталог "ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ" firma-gamma.ru
3 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в подвале/добавление товаров новинок, со скидкой, рекомендованных , сделать другой шрифт либо просто выделить меню и так привести в порядок) , статьи и новости в форму предпросмотра
4 Настроить почты
5 Минимальный СЕО , карта сайта
6 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить
7 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке
В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной )
Из контента – электронные каталоги и карты цветов
Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком. Так же возможность размещать информацию сверху
Сортировка по наличию, цене, названию, поступлению. ВАЖНО! Новые товары ( последние добавленные) в начале списка по умолчанию, то чего нет в наличии – в конце списка
Фильтр по бренду, размеру, цвету, форме ( все что есть на доноре)
Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен
Минималка покупки в корзине 300р.
Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме
Редакция баннера на главной(его размера)
В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно будет добавление исправлений
Предложения сразу со стоимостью и сроками
Предоплата полная невозможна
Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и дни
P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата либо через БС
Возможно по договору постоплаты как юр. лицо
На данном сайте уже оплатили работу мошеннику на приличную сумму – ни с каким рейтингом не возможна предоплата, только работа через этот сайт.
Уточнения для ясности :
1 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить – это как раз и есть то что вылазиет в следствии всей работы, те же бренды кривые. При нажатии в карточке товара на бренд – на отдельной странице карусель и только частично товары. Так же бренд криво стоит в самой карточке и заходит нас строку производителя
2.Из контента – электронные каталоги и карты цветов, пример – как есть на сайте magok.ru/ – справа НАШИ КАТАЛОГИ
3. В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной ) . Карточка товара как pugovkishop.ru/ – это включает в себя не только все перечисленное, НО И ТАК ЖЕ ВЫБОР ПО ЦВЕТАМ. Сейчас все парсится кучей цветов на одну модель товара, а нужно все в одной карточке
4. Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком – это сделать нужно в некоторых не во всех – лучше если объясните как это сделать
при парсере так же не допустимы повторения каталог и в принципе бардак
по отдельной категории товары под заказ – это должно быть между каталогом и акциями
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