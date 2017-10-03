Интернет магазин парсер

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Закрыт2 заявки154 просмотра

Что имеется:             

1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес             

2 Парсер контента: сайты, excel, xml, yml, csv, rss   

3. Импорт из Excel          

4 Шаблон оптимус    

5. Импорт из YML файлов    

6. Улучшенный выбор местоположений  

7 Работает на виртуальном сервере firstvds.ru             

Сайт granat-art.ru             

Все уже оплачено и работает           

ВСЕ САЙТЫ ДАЮТ ВЫГРУЗКУ В CSV , последний по открытому постоянному ip           

Необходимо:             

1 Донастроить парсер ( корректное отображение ) с донора magok.ru             

2 Настроить парсер с hobbysklad.ru, отдельно в каталог "ТОВАРЫ ПОД ЗАКАЗ" firma-gamma.ru          

3 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в подвале/добавление товаров новинок, со скидкой, рекомендованных , сделать другой шрифт либо просто выделить меню  и так привести в порядок)  , статьи и новости в форму предпросмотра           

4 Настроить почты             

5 Минимальный СЕО , карта сайта             

6 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить             

7 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке             

В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной )           

Из контента – электронные каталоги и карты цветов            

Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком. Так же возможность размещать информацию сверху            

Сортировка по наличию, цене, названию, поступлению. ВАЖНО! Новые товары ( последние добавленные) в начале списка по умолчанию, то чего нет в наличии – в конце списка            

Фильтр по бренду, размеру, цвету, форме ( все что есть на доноре)             

Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен            

Минималка покупки в корзине 300р.            

Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме            

Редакция баннера на главной(его размера)            

В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно будет добавление исправлений             

Предложения сразу со стоимостью и сроками             

Предоплата полная невозможна             

Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и дни             

P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата либо через БС         

Возможно по договору постоплаты как юр. лицо           

На данном сайте уже оплатили работу мошеннику на приличную сумму – ни с каким рейтингом не возможна предоплата, только работа через этот сайт. 

Уточнения для ясности :  

1 Редактирование мелких недостатков и объяснение по возможности как их устранить  – это как раз и есть то что вылазиет в следствии всей работы, те же бренды кривые. При нажатии в карточке товара на бренд – на отдельной странице карусель и только частично товары. Так же бренд криво стоит в самой карточке и заходит нас строку производителя 

2.Из контента – электронные каталоги и карты цветов, пример – как есть на сайте magok.ru/ – справа НАШИ КАТАЛОГИ 

3. В идеале – карточка товара как на сайте pugovkishop.ru/ ( фасовка, карточка с доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и Снг, каталог товаров на главной )   . Карточка товара как pugovkishop.ru/ – это включает в себя не только все перечисленное, НО И ТАК ЖЕ ВЫБОР ПО ЦВЕТАМ. Сейчас все парсится кучей цветов на одну модель товара, а нужно все в одной карточке 

4. Очень важно! В некоторых категориях подразделы нужны не плиткой, а списком – это сделать нужно в некоторых не во всех – лучше если объясните как это сделать 

при парсере так же не допустимы повторения каталог и в принципе бардак 

по отдельной категории товары под заказ – это должно быть между каталогом и акциями

Настройка почты
8 лет назад
StudKs
Ксения 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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