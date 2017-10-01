Нужно создать интернет магазин, кол-во товаров более 100000

Здравствуйте! Нужно создать интернет магазин по продаже керамической плитки.

1 Настроить парсер ( корректное отображение )

2 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в

подвале/добавление товаров новинок, со скидкой, рекомендованных , сделать

другой шрифт либо просто выделить меню и так привести в порядок) ,

статьи и новости в форму предпросмотра

3 Настроить почты

4 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке

В идеале – карточка товара как на сайте mnogoplitki.ru/ ( фасовка, карточка с

доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и

Снг, каталог товаров на главной )

Сортировка по цене, стране производителя, названию коллекции, типу, размеру и цвету.

Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен

Минималка покупка при заказе в корзине 10000р.

Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме

Редакция баннера на главной(его размера)

Количество товара около 100000 наименований. Нужно автоматизировать обновление и добавление наименований продукции. Прайс листы с номенклатурой и ценами поставщиков в excel, все эти ексельки разные по своей структуре, нужно попытаться соединить их в единый прайс лист excel и выгрузить на сайт. Поставщиков около 80. В каждой коллекции керамической плитки, есть от 3 до 20 элементов, каждый элемент имеет, свое описание и фотографию. Фото надо спарсить с других сайтов.

В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно

будет добавление исправлений

Предложения сразу со стоимостью и сроками

Предоплата полная невозможна

Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и

дни

P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата

либо через БС

На данном сайте уже оплатили работу мошеннику на приличную сумму – ни с каким

рейтингом не возможна предоплата, только работа через этот сайт.