О проекте: Интернет-магазин на Магенто 1.9 На данном этапе требуется доработка модулей: поставщики, складской учет, варианты товаров и прочее. Детальней в переписке. Ожидаемая длительность проекта: 3 месяца с почасовой оплатой ...
Нужно создать интернет магазин, кол-во товаров более 100000
Здравствуйте! Нужно создать интернет магазин по продаже керамической плитки.
1 Настроить парсер ( корректное отображение )
2 Привести в порядок главную ( лого, вывод блоков, новостей ссылок, все что в
подвале/добавление товаров новинок, со скидкой, рекомендованных , сделать
другой шрифт либо просто выделить меню и так привести в порядок) ,
статьи и новости в форму предпросмотра
3 Настроить почты
4 Вывод брендов в карточке товаров и на отдельном блоке
В идеале – карточка товара как на сайте mnogoplitki.ru/ ( фасовка, карточка с
доставкой и оплатой, описание Купить .....(название товара) в Москве , России и
Снг, каталог товаров на главной )
Сортировка по цене, стране производителя, названию коллекции, типу, размеру и цвету.
Наценка в % на каждый диапазон изначальных цен
Минималка покупка при заказе в корзине 10000р.
Возможность включения бесплатных подарков к определенной сумме
Редакция баннера на главной(его размера)
Количество товара около 100000 наименований. Нужно автоматизировать обновление и добавление наименований продукции. Прайс листы с номенклатурой и ценами поставщиков в excel, все эти ексельки разные по своей структуре, нужно попытаться соединить их в единый прайс лист excel и выгрузить на сайт. Поставщиков около 80. В каждой коллекции керамической плитки, есть от 3 до 20 элементов, каждый элемент имеет, свое описание и фотографию. Фото надо спарсить с других сайтов.
В ходе работы видны моменты, которые необходимо исправить – соответственно
будет добавление исправлений
Предложения сразу со стоимостью и сроками
Предоплата полная невозможна
Разработчик должен быть на связи всегда либо в оговоренное с ним время и
дни
P.S. Чтобы не тратить свое и наше время сразу уточняем по оплате – либо постоплата
либо через БС
На данном сайте уже оплатили работу мошеннику на приличную сумму – ни с каким
рейтингом не возможна предоплата, только работа через этот сайт.
Заявки фрилансеров
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