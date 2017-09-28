Добрый день ТЗ приложил Там все написано Покажите примеры разработанных вами ИМ на Битриксе
Интернет магазин косметики на insales
1. Доработать готовый шаблон ( меню, фильтры)
2. Разместить 300 товаров
ТЗ по запросу
Заявки фрилансеров
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