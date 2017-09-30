Интернет магазин под ключ

Требуется выполнить работу по созданию интернет магазина без оплаты на сайте, без служб доставки потому что магазин работает без кассы.. Просто чтобы человек мог оформить предзаказ.. По сути это должна быть презентация магазина как торговой точки под seo продвижение.. Самая большая сложность - при наведении на товар выскакивают слева миниатюры с цветами и каждый цвет должен быть со своим артикулом и со своей ценой. Есть фильтрация по группам товаров, она достаточно расширенная - не только сортировка по цене и артикулам) Сайт должен быть адаптивным под все мобильные устройства - хорошо адаптирован, потому что 51% по статистике ВК наших клиентов сидит с мобильников (планшетов).

Дизайн есть в исходниках под ПК версию.. есть полукривая верстка, она уже залита на хостинг www.mrkolyaskin.ru - там более ли менее понятно в общих чертах что к чему. Забивать товары не надо, надо сдать админку.. хотел на диафане, можно на wordpress, битрикс.. Безопасная сделка, потому что имею горький опыт - платил фрилансеру, он не довел работу до конца, сдал часть работы, которую никто не берется доделывать.