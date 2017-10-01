Фильтр для каталога на opencart

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Закрыт7 заявок174 просмотра

Веб студии нужен исполнитель проекта. 

На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для фильтрации зависят от предидущих. Так же необходимо разработать выборку из базы по определенным значениям. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

Opencart
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров