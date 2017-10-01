Нужно добавить функцию печати Счёт-фактуры для Wordpress WooCommerce

Здравствуйте

Есть работающий интернет-магазин, сделанный на Wordpress, модуль Woocommerce.

Нужно добавить функцию печати накладной, счёт-фактуры и квитанции заказа на странице подтверждения заказа. Что бы была возможность настроить внешний вид накладной, добавить логотип, имя и адрес компании и т.д

Реализовать автоматическую генерацию счета в формате PDF

Возможность распечатывать инвойс прямо из админки, не заходя в заказ

Возможность распечатывать бланк заказа клиентом из личного кабинета

Возможность отправки экземпляра бланка заказа в pdf клиенту по е-мэйл при совершении заказа

Возожность выбирать — адрес оплаты, или доставки указывать в бланке заказа (у вордпресса с вукоммерсом это разнесено, в Российских же реалиях оно, в основном, совпадает)

Возможность добавлять логотип компании, да и вообще — настраивать шаблон бланка заказа, добавлять свои тексты, изображения товаров, и убирать ненужные налоги

Выводить кастомные поля — у нас убраны ненужные поля, типа штат, зип-код и т.д. и введены нужные — квартира, номер этажа, подъезда, чтобы курьеру было удобнее доставлять заказ, и не отвлекать клиента звонками с уточнением этих данных.

Ну и, разумеется, возможность скачать архив счёт-фактур, для бухгалтерии.

Список по доработкам вышлю только тем, кто возьмется и хорошо знает Woocommerce и Wordpress в целом.

Пишите готовность работать, всем отвечу.

Сайт вышлю в личку. Без цены заявки не рассматриваются.