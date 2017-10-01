О проекте: Интернет-магазин на Магенто 1.9 На данном этапе требуется доработка модулей: поставщики, складской учет, варианты товаров и прочее. Детальней в переписке. Ожидаемая длительность проекта: 3 месяца с почасовой оплатой ...
Требуется сделать модернизацию интернет-магазина
Техническое задание на модернизацию веб-сайта http://www.siberina.shop
1. На странице склада список складов одного города + выводскладов на карте —
2. Индикатор выпадающих списков + оформление —
3. Всплывающие подсказки по клику «Доставка», «Оплата» ит.д. …
4. Подсветка города/склада в карточке товара в зависимостиот выбранного в шапке —.
5. Определение города по IP —
6. Переверстать страницу контакты —
7. Поправить отступы в карточке товара — 0 руб.
8. Оставлять фильтрподкатегорий на внутренних страницах подкатегорий —
9. Развернуть фильтры в категории по умолчанию, добавитьфильтр «размер» — 0 руб.
10. Коррекция цвета. Просмотр заказа в личном кабинете +оформление —
11. Шаблоны писем и рассылки + оформление шаблонов —
12. Информация о содержании заказа после оформления идальнейшие инструкции по получению заказа, на странице после оплаты заказа. —
13. Надпись в корзине «бесплатная доставка от 10 000 руб.» -
14. Изменить стандартный компонент ЛК + оформление попредоставленному примеру — .
15. Быстрый просмотр товаров в категории —
16. После авторизации редирект на стр. личного кабинета —
17. Поиск. Ссылки на товарные предложения должны вести настраницу товара —
18. Вывод бренда в карточке товара, добавление бренда,артикула, цветов в заголовок h1 в карточке товара и базу данных сайта —
19. Добавить бейджи «Новинка» на изображения товаров —
20. Слайдер «Похожие товары» —
21. Оформление главной страницы + новые элементы «Новинки»,«Хиты продаж» —
Сумма и Сроки!
Надо все оформить в ДОГОВОР, а сумму оформить в СЧЕТ!
Заявки фрилансеров
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