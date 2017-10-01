Требуется сделать модернизацию интернет-магазина

Техническое задание на модернизацию веб-сайта http://www.siberina.shop

1. На странице склада список складов одного города + выводскладов на карте —

2. Индикатор выпадающих списков + оформление —

3. Всплывающие подсказки по клику «Доставка», «Оплата» ит.д. …

4. Подсветка города/склада в карточке товара в зависимостиот выбранного в шапке —.

5. Определение города по IP —

6. Переверстать страницу контакты —

7. Поправить отступы в карточке товара — 0 руб.

8. Оставлять фильтрподкатегорий на внутренних страницах подкатегорий —

9. Развернуть фильтры в категории по умолчанию, добавитьфильтр «размер» — 0 руб.

10. Коррекция цвета. Просмотр заказа в личном кабинете +оформление —

11. Шаблоны писем и рассылки + оформление шаблонов —

12. Информация о содержании заказа после оформления идальнейшие инструкции по получению заказа, на странице после оплаты заказа. —

13. Надпись в корзине «бесплатная доставка от 10 000 руб.» -

14. Изменить стандартный компонент ЛК + оформление попредоставленному примеру — .

15. Быстрый просмотр товаров в категории —

16. После авторизации редирект на стр. личного кабинета —

17. Поиск. Ссылки на товарные предложения должны вести настраницу товара —

18. Вывод бренда в карточке товара, добавление бренда,артикула, цветов в заголовок h1 в карточке товара и базу данных сайта —

19. Добавить бейджи «Новинка» на изображения товаров —

20. Слайдер «Похожие товары» —

21. Оформление главной страницы + новые элементы «Новинки»,«Хиты продаж» —

Сумма и Сроки!

Надо все оформить в ДОГОВОР, а сумму оформить в СЧЕТ!