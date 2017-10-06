Bitrix доработка

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Завершен5 заявок198 просмотров

Требуется оперативно доработать внешний вид и расчет доставки интернет магазина

1. Убрать 4-й пункт в списке - доставку

2. 3-й пункт «регион доставки» переименовать в «доставка»

3. сумма доставки по умолчанию будет появляться справа в итоговой сумме после того, как пользователь выберет город доставки в Регионе доставки.

4. Поле «Адрес доставки» перенести из вкладки 2 «Покупатель» во вкладку 3 - «доставка»(бывшая регион доставки)

5. «Оплата» Способ оплаты для городов кроме Москвы в нашем случае только банковские карты. Сейчас же при вводе другого города, отличного от Москвы, в пункте Оплата есть вариант Наличные. Нужно это исправить.

8 лет назад
vans86
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

stickpro
Влад 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$69
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Добросовестный заказчик, чётко определил цели, всегда оперативно отвечал, оплатил сразу после выполненных заданий.

Заявки фрилансеров

stickpro
Влад 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад