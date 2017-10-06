Bitrix доработка

Требуется оперативно доработать внешний вид и расчет доставки интернет магазина

1. Убрать 4-й пункт в списке - доставку

2. 3-й пункт «регион доставки» переименовать в «доставка»

3. сумма доставки по умолчанию будет появляться справа в итоговой сумме после того, как пользователь выберет город доставки в Регионе доставки.

4. Поле «Адрес доставки» перенести из вкладки 2 «Покупатель» во вкладку 3 - «доставка»(бывшая регион доставки)

5. «Оплата» Способ оплаты для городов кроме Москвы в нашем случае только банковские карты. Сейчас же при вводе другого города, отличного от Москвы, в пункте Оплата есть вариант Наличные. Нужно это исправить.