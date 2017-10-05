Веб студии нужен исполнитель проекта. На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для ...
Оптимизация интернет магазина на Матжента
Нужен специалист который хорошо знает движек интернет магазина Матжента. Нужно провести работы. А именно как можно сильнее ускорить работу сайта. Ввести разметку, и прочее.
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