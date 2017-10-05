Оптимизация интернет магазина на Матжента

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Закрыт3 заявки169 просмотров

Нужен специалист который хорошо знает движек интернет магазина Матжента. Нужно провести работы. А именно как можно сильнее ускорить работу сайта. Ввести разметку, и прочее.

8 лет назад
Nickmedia
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров