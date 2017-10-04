Доработка сайта (интернет магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок213 просмотров

Добавить модуль интернет магазина на существующий функционал сайта dstrezzed-shop.ru, который сделан на ModxEvo.

8 лет назад
itigor
Игорь 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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