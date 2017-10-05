Доработка, поддержка и ведение интернет-магазина на Drupal

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Закрыт5 заявок226 просмотров

Здравствуйте.

Требуются услуги программиста, готового взять на поддержку хороший интернет-магазин на Drupal.

от вас - желание и умение разбираться в чужом коде (код хороший).

Адекватные цены.

Оплата исключительно сдельная (никакой абонентской платы и т.п.).

Есть задание -> обсудили -> обозначили цену -> сделали -> получили денег. ( "получили денег" - можно передвигать перед "сделали").

Спасибо.

Drupal
8 лет назад
zagent
43 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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