Интернет-магазин на битрикс (bitrix)

Общее описание проекта

- Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С.

- Интеграция с платежной системой Платрон

- Интеграция службы доставки СДЭК

- Дизайн находится в разработке и будет предоставлен. Дизайн адаптивный. Главная будет выглядеть примерно так:

symu.co/qnbhng.sl

- Хостинг имеется, лицензия битрикс приобретена

Детальное ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1fI1Jqn_6XBLCwnz2DBj6x_c822y_Gz4_0G3McLsTtCM/edit

- ТЗ представляет из себя совокупность пожеланий к внешнему виду и функционалу. То есть не является целостным и окончательным и может содержать противоречия. Поэтому разработчик должен его тщательно проанализировать и в случае необходимости внести корректировки, чтобы магазин получился удобным и функциональным.

Предполагаемый срок разработки – 30 дней. Работа через безопасную сделку.