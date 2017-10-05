Здравствуйте. Требуются услуги программиста, готового взять на поддержку хороший интернет-магазин на Drupal. от вас - желание и умение разбираться в чужом коде (код хороший). Адекватные цены. Оплата исключительно сдельная ...
Интернет-магазин на битрикс (bitrix)
Общее описание проекта
- Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С.
- Интеграция с платежной системой Платрон
- Интеграция службы доставки СДЭК
- Дизайн находится в разработке и будет предоставлен. Дизайн адаптивный. Главная будет выглядеть примерно так:
- Хостинг имеется, лицензия битрикс приобретена
Детальное ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1fI1Jqn_6XBLCwnz2DBj6x_c822y_Gz4_0G3McLsTtCM/edit
- ТЗ представляет из себя совокупность пожеланий к внешнему виду и функционалу. То есть не является целостным и окончательным и может содержать противоречия. Поэтому разработчик должен его тщательно проанализировать и в случае необходимости внести корректировки, чтобы магазин получился удобным и функциональным.
Предполагаемый срок разработки – 30 дней. Работа через безопасную сделку.
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