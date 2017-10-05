Интернет-магазин на битрикс (bitrix)

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Закрыт9 заявок237 просмотров

Общее описание проекта 

- Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. 

- Интеграция с платежной системой Платрон 

- Интеграция службы доставки СДЭК 

- Дизайн находится в разработке и будет предоставлен. Дизайн адаптивный. Главная будет выглядеть примерно так: 

symu.co/qnbhng.sl 

- Хостинг имеется, лицензия битрикс приобретена 

Детальное ТЗ 

https://docs.google.com/document/d/1fI1Jqn_6XBLCwnz2DBj6x_c822y_Gz4_0G3McLsTtCM/edit

- ТЗ представляет из себя совокупность пожеланий к внешнему виду и функционалу. То есть не является целостным и окончательным и может содержать противоречия. Поэтому разработчик должен его тщательно проанализировать и в случае необходимости внести корректировки, чтобы магазин получился удобным и функциональным. 

Предполагаемый срок разработки – 30 дней. Работа через безопасную сделку.

7 лет назад
SKNT
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров