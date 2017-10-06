Общее описание проекта - Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. - Интеграция с платежной системой Платрон - Интеграция службы доставки СДЭК ...
Создание интернет-магазина. CMS любая на ваш выбор
Доброго дня или ночи!
Нужно разработать интернет-магазин детской одежды.
CMS любая на ваш выбор (как вариант opencart 2)
Интеграция с 1С - по ка не важно, в дальнейшем- да
Не шаблон
Домен и хостинг мой
Дизайн - адаптивный шаблон
SEO оптимизация для поисковых систем
С возможностью импорта и экспорта товаров в (из) exele
Напишите, пожалуйста, ориентировочные сроки исполнения и цену.
Важно выслать ваше виденье ИМ, рекомендации как сделать лучше (лучше ссылку, как пример).
Обязательно наличие у вас в портфолио хотя бы одного действующего интернет-магазина.
В заявке делаем осмысленное (на шаблонное) предложение.
Со своей стороны гарантирую моментальное решение всех вопросов и согласований, сайт делаю для себя
Связь по почте, ватсапп, скайпу.
Оплата после завершения проекта или частями , но без предоплаты
Большое спасибо за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть купленный шаблон для Open Cart Нужно натянуть его на CMS Добавить один платный модель для разного ценообразвания и далее внести доработки для улучшения интернет -магазина. ТЗ пришлю тому, кто отзовется.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен интернет-магазин, по сути без разници на какой платформе.(ворлд прэс, опенкарт и т.д) Главное это возможность синхронизировать с 1С 7 . Сотрудничаем с программистами 1с, которые подсоиденят новый сайт к нашей 1с7 Сайтом ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть готовая тема для WP, необходимо собрать на ней интернет магазин на пару десятков товаров. Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуются услуги программиста, готового взять на поддержку хороший интернет-магазин на Drupal. от вас - желание и умение разбираться в чужом коде (код хороший). Адекватные цены. Оплата исключительно сдельная ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, нужно прикрутить к двум сайтам google e-commerce От вас сроки и цены С уважением ДмитрийИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который хорошо знает движек интернет магазина Матжента. Нужно провести работы. А именно как можно сильнее ускорить работу сайта. Ввести разметку, и прочее.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добавить модуль интернет магазина на существующий функционал сайта dstrezzed-shop.ru, который сделан на ModxEvo.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, интересует интернет магазин на базе Taobao Open PlatformИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать аналог http://www.autozone.com/ - полностью повторить функционал ИМ, дизайн будет изменен. Каталог автозапчастей будет подгружается через http://docs.abcp.ru/wiki/API:Docs и через БД 1С УТП (мастер БД) Платежная система ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад