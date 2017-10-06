Создание интернет-магазина. CMS любая на ваш выбор

Доброго дня или ночи!

Нужно разработать интернет-магазин детской одежды.

CMS любая на ваш выбор (как вариант opencart 2)

Интеграция с 1С - по ка не важно, в дальнейшем- да

Не шаблон

Домен и хостинг мой

Дизайн - адаптивный шаблон

SEO оптимизация для поисковых систем

С возможностью импорта и экспорта товаров в (из) exele

Напишите, пожалуйста, ориентировочные сроки исполнения и цену.

Важно выслать ваше виденье ИМ, рекомендации как сделать лучше (лучше ссылку, как пример).

Обязательно наличие у вас в портфолио хотя бы одного действующего интернет-магазина.

В заявке делаем осмысленное (на шаблонное) предложение.

Со своей стороны гарантирую моментальное решение всех вопросов и согласований, сайт делаю для себя

Связь по почте, ватсапп, скайпу.

Оплата после завершения проекта или частями , но без предоплаты

Большое спасибо за внимание!