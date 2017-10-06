Натянуть макет OPEN Cart на CMS и доработать интернет магазин

Нужен интернет-магазин, по сути без разници на какой платформе.(ворлд прэс, опенкарт и т.д) Главное это возможность синхронизировать с 1С 7 . Сотрудничаем с программистами 1с, которые подсоиденят новый сайт к нашей 1с7 Сайтом ...