Натянуть макет OPEN Cart на CMS и доработать интернет магазин

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Закрыт9 заявок196 просмотров

Есть купленный шаблон для Open Cart

Нужно натянуть его на CMS

Добавить один платный модель для разного ценообразвания

и  далее внести доработки для улучшения интернет -магазина.

ТЗ пришлю тому, кто отзовется.

8 лет назад
yuli-mari
Юлия 
34 года
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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