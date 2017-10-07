Доработка интернет-магазина на Shop script (WebAsyst)

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Для фрилансеров, которые хорошо знакомы с движком Shop Script (WebAsyst). Правки и доработки интернет-магазина.

1 - переработка логики м функционала корзины

2 - переработка логики м функционала карточки товара

3 - добавление модуля "вместе дешевле"

4 - добавление модуля рекомендуемые товары

6 - полное изменение письма с подтверждением заказа

и многое другое!!!!

Работа на постоянной основе (список изменений большой хватит на долго ))))

Выполнение и оплата работ поэтапная!

ТЗ по каждому пункту предоставляется!

Webasyst
8 лет назад
WhiteCrow
42 года
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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