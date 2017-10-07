Доработка интернет-магазина на Shop script (WebAsyst)

сть сайт шпиндель-чпу.рф/ его необходимо переоформить в стиле daewoo-shop.com/ Интеграция с платёжными и учётными системами не нужна! Только корзина. На сайте представлен только каталог и информация о компании. Обязательно адаптивная вёрстка под мобильные устройства. ...