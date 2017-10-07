Общее описание проекта - Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. - Интеграция с платежной системой Платрон - Интеграция службы доставки СДЭК ...
Доработка интернет-магазина на Shop script (WebAsyst)
Для фрилансеров, которые хорошо знакомы с движком Shop Script (WebAsyst). Правки и доработки интернет-магазина.
1 - переработка логики м функционала корзины
2 - переработка логики м функционала карточки товара
3 - добавление модуля "вместе дешевле"
4 - добавление модуля рекомендуемые товары
6 - полное изменение письма с подтверждением заказа
и многое другое!!!!
Работа на постоянной основе (список изменений большой хватит на долго ))))
Выполнение и оплата работ поэтапная!
ТЗ по каждому пункту предоставляется!
Заявки фрилансеров
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