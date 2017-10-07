Доработка сайта 1С-Битрикс

Нам делали сайт на 1С-Битрикс.

http://primaooo.ru/

Не много не доделали.

В частности не все товары выгружаются из нашей 1С, или слетает фильтр когда переходим на вторую страницу...

И еще есть много мелких пожеланий.

Желательно чтобы вы знали немного 1С.

Выгрузка идет из 1С:Управление торговлей 11.2.

Можно разделить на мелкие задачки и по завершению каждой задачки сразу вам оплачивать.