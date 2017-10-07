Общее описание проекта - Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. - Интеграция с платежной системой Платрон - Интеграция службы доставки СДЭК ...
Создание интернет-магазина электронных книг
Из трёх подобных сайтов надо сверстать один.
author.today/ – взять за основу.
Все детали по доработке и технической поддержке готов обсудить с исполнителем.
Дизайн использовать с сайтов, указанных для примера.
Функционал копия, с дополнениями и не большими изменениями.
Платформа может быть любая.
Рассмотрю всех исполнителей, в первую очередь интересует информация о сроках и стоимости проекта.
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