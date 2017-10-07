Создание интернет-магазина электронных книг

  1. Биржа фриланса
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Закрыт16 заявок224 просмотра

Из трёх подобных сайтов надо сверстать один. 

feisovet.ru/ 

lit-era.com/ 

author.today/ – взять за основу. 

Все детали по доработке и технической поддержке готов обсудить с исполнителем.  

Дизайн использовать с сайтов, указанных для примера.  

Функционал копия, с дополнениями и не большими изменениями.  

Платформа может быть любая. 

Рассмотрю всех исполнителей, в первую очередь интересует информация о сроках и стоимости проекта.

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8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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