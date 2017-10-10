Доработка магазина на Insales

1. Доработать картинки для слайдера

2. В карточках товаров упорядочить по возрастанию варианты исполнения.

3. В поддиректориях каталога сделать, чтобы цена писалось со словом "от".

4. Сделать двухшаговое оформление заказа. На первом шаге только телефон и почта. На втором все остальное. Облагородить дизайн формы заказа.

5. Раздел "статьи" выглядит как блог. Сделать, чтоб был именно раздел "Статьи"

6. Если есть предложения по улучшению дизайна, предлагайте

Адрес магазина: www.home-vinokur.ru

Рассматриваются ТОЛЬКО предложения с ценой. Если просто поболтать, проходим мимо!