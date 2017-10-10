Нужно сделать корзину на файловый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок194 просмотра

Здравствуйте!

Нужно сделать скрипт корзины на файловый сайт, php файлы заливаются на фтп, пересекаются с помощью инклудов, весь скрипт или часть скрипта можно сделать в одном php файле к примеру в хедере, прикрутить часть кода скрипта отдельной странички товара через инклуд.

Все ли необходимые функции корзины при таком раскладе будут работать? Понятно, что регистрации пользователя, его кабинета и учета товаров в сайте точно не будет. Какие еще нюансы могут быть?

Спасибо.

PHP
8 лет назад
maks-sv
Макс 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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