Привет друзья.

Ищу верстальщика для верстки и натяжки дизайна на wordpress блог.

Нужна адаптивная верстка, так как блог будет еще и в мобильной версии.

Макет уже готов и ждет исполнителя.

ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку.

Жду ваших предложений. Спасибо!