Доработка E-mail рассылки Active Campaign

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки322 просмотра

Всем привет!

Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event tracking -https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221870128-An-overview-of-Event-Tracking

Рассылка одна, с нескольких доменов. Подробная логика следующая:

1. Подписка на видеокурс на http://gipnoz.com.ua/ - тег UA

2. Подписка на видеокурс на http://gipnozbright.com/kak-nauchitsya-gipnozu-onlajn-kurs/?country=UA - тег UA

3. Подписка на видеокурс на http://gipnozbright.com/kak-nauchitsya-gipnozu-onlajn-kurs/?country=RU - тег RU

4. Подтверждение региона в 3-м письме (в самом письме две ссылки)

5 Спросить имя на сайте при переходе из 5-го письма

Необходима реализация того, что выше. За какую сумму готовы выполнить задачу?

Ожидаю ваших ответов! :)

8 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скопировать сайт

    $35

    Необходимо скопировать сайт - главную страницу, на чистом коде Внести изменения согласно ТЗ - их немного procanvas_точка_ru Оплата 2000 рублей

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка + jQuery + PHP

    $170

    Требуется сверстать посадочную и добавить некоторый функционал (простейшая корзина + просмотр планировок квартир при наведении на область картинки + еще...). Все в PDF файле При заказе, должен на почту заказ отправлять и ...

    jQueryPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптивная верстка Wordpress

    Добрый день! Необходимо сделать адаптивную верстку дизайна на Wordpress. Тема для верстки подготовлена, плагины установлены и настроены.  Три типа страниц: ГлавнаяСтраница категорииСтраница статьиКаждая из этих страниц должна быть адаптирована под мобильники. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • HTML-верстка сайта для компании (E-commerce)

    Предлагается к выполнению e-commerce проект для компании занимающей продажей воздушных шаров и оформлением праздников в России и ОАЭ. Работа выполняется в несколько этапов на трех языках (английский, арабский, русский). Языковая поддержка предоставляется с нашей стороны. ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно

    $80

    Вёрстка ИМ, адаптивная, 6 страниц – срочно   макеты пришлю в скайп  Бюджет 4500 рублей, оплата строго без авансов, в хоте работы возможен аванс, после готовности 2 страниц, не более 20% от ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка шаблона для Joomla/Drupal

    Здравствуйте! Нам необходимо сверстать шаблон для сайта. Все таки предпочтительно на Joomla.  Возможно долгосрочное сотрудничество для его дальнейшего развития. Макет есть. ТЗ в приложении. Домен так же есть, хотелось ...

    DrupalJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $450

    Нужно сверстать дизайн сайта, в адаптиве. Подробное ТЗ отправил по скайпу

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад