Доработка E-mail рассылки Active Campaign

Всем привет!

Необходимо реализовать теггинг юзеров в email-рассылке (Active Campaign), присвоить им специфический тег в зависимости от страницы подписки на видеокурс. Нужна разбивка по странам - Украина отдельно, Россия отдельно. Предположительно с помощью event tracking -https://help.activecampaign.com/hc/en-us/articles/221870128-An-overview-of-Event-Tracking

Рассылка одна, с нескольких доменов. Подробная логика следующая:

1. Подписка на видеокурс на http://gipnoz.com.ua/ - тег UA

2. Подписка на видеокурс на http://gipnozbright.com/kak-nauchitsya-gipnozu-onlajn-kurs/?country=UA - тег UA

3. Подписка на видеокурс на http://gipnozbright.com/kak-nauchitsya-gipnozu-onlajn-kurs/?country=RU - тег RU

4. Подтверждение региона в 3-м письме (в самом письме две ссылки)

5 Спросить имя на сайте при переходе из 5-го письма

Необходима реализация того, что выше. За какую сумму готовы выполнить задачу?

Ожидаю ваших ответов! :)