Создать XML файл для авито (женская одежда)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок233 просмотра

Доброго времени суток. Требуется создать XML файл из Excel файла для его выгрузки на авито. От вас жду вопросы,сроки и цену. Спасибо.

8 лет назад
kazantips7
Павел 
41 год
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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