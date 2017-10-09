Верстка сайта

$450
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки592 просмотра

Нужно сверстать дизайн сайта, в адаптиве. Подробное ТЗ отправил по скайпу

8 лет назад
alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$450
7 дней
Приятно работать с профессионалом в своей сфере. Проект прошел на позитивной ноте. Владимир многое предлагает и обращает внимание на всякие детали. Спасибо за работу!
Алексей - серьёзный и компетентный заказчик, который ценит и уважает труд фрилансеров. Сотрудничать легко и приятно, когда обе стороны в теме. Полное понимание всех аспектов проекта, всегда на связи, мгновенная оплата. Благодарю за интересный проект и категорически рекомендую Алексея, как порядочного и ответственного заказчика)

Заявки фрилансеров

revladov
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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