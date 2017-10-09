Перенести приленд на хостинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки190 просмотров

Нужно перенести приленд от партнерки на мой хостинг.

Добавить и объяснить как делается переброс параметров со строки на ленд.

Почистить страницу от лишнего кода и максимально адаптировав верстку.

Заменить картинку комментариев на тект с другого приленда.

В предложение пишите емейл/скайп для связи.

8 лет назад
Endru5
Андрей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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