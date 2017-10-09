Необходимо исправить оформленный вывод бокового меню на wordpress СSS стилями! Сейчас выглядит вот так http://prntscr.com/guvnzm Нужно оформить примерно так http://prntscr.com/guvo88 Исполнителя выберу с наименьшей ценой!
Перенести приленд на хостинг
Нужно перенести приленд от партнерки на мой хостинг.
Добавить и объяснить как делается переброс параметров со строки на ленд.
Почистить страницу от лишнего кода и максимально адаптировав верстку.
Заменить картинку комментариев на тект с другого приленда.
В предложение пишите емейл/скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка41 заявкаЗакрыт7 лет назад
Во вложении макеты. Некоторые макеты практически дублируют друг друга. Верстка адаптивная (во вложении есть пример для главной), кроссбраузерная. Макеты: https://cloud.mail.ru/public/Hy6i/CJQ1sqnQQ В откликах напишите время и цену.HTML-верстка48 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт http://burenie-comfort.ru/ Задача сделать новую страницу. Для этого я дам HTML версию проекта, т.е. в админке ничего делать не нужно. У меня есть рекламные буклеты, прикрепил к проекту в архиве. ...Завершен7 лет назад
Нужен адаптив. Макет покажу кандидатам. В отклике пишите о своем опыте верстки. Можно и примеры.HTML-верстка19 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: Пример работыHTML-верстка7 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать в HTML Макет Адаптив не нуженЗавершен8 лет назад
Нужно сверстать из psd 1страницу. Адаптивно, кроссбраузерно. Срочно. Портфолио прилагать.Завершен8 лет назад
Для готового сайта создать живую доску объявления для отдельной страницы с правом добавления объявлений посетителя сайта собственноручно. Сайт на WordPress.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо быстро и качественно сверстать лендинг сайта по готовому дизайну. Срок - 09.10.2017 до 15.00 по мск. Стоимость работы - 1 500 руб. Обязательные требования: кроссбраузерность;адаптивность;скорость загрузки по PageSpeed ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый деньНеобходим программист для консультирование по выполнение технической реализаций интерфейса через протокол pop3 и smtp на подобие http://osticket.com/Пример:Я отправляю письмо на сервер и мне приходит автоматически ответ с номером тикетом в котором зарегистрировано было мое ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад