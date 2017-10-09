Требуется верстка лендинга

Необходимо быстро и качественно сверстать лендинг сайта по готовому дизайну.

Срок - 09.10.2017 до 15.00 по мск.

Стоимость работы - 1 500 руб.

Обязательные требования:

кроссбраузерность;

адаптивность;

скорость загрузки по PageSpeed не менее 70.

Рассматриваю исполнителей только с портфолио, без отрицательных отзывов.

Прошу не предлагать свои услуги, если Вы не готовы работать на указанных условиях.

Больше ничего не интересует! Только верстка по готовому дизайну!

Макет предоставлю выбранному исполнителю.