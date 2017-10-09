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Требуется верстка лендинга
Необходимо быстро и качественно сверстать лендинг сайта по готовому дизайну.
Срок - 09.10.2017 до 15.00 по мск.
Стоимость работы - 1 500 руб.
Обязательные требования:
- кроссбраузерность;
- адаптивность;
- скорость загрузки по PageSpeed не менее 70.
Прошу не предлагать свои услуги, если Вы не готовы работать на указанных условиях.
Больше ничего не интересует! Только верстка по готовому дизайну!
Макет предоставлю выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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