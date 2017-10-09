Правки joomla 2.5

1 поправить логотип

2 везде где есть цена перед ней поставить "ОТ"

3 на сраничку виды эцп добавить каталог сертификатов.

4 на странице виды эцп (там где как получить, в пункте 1н) исправить телефон 8800 на наш номер.

5 нельзя ли все же обойтись без пересылке на сайт такснета?

вот к примеру клиент зашол в "цены" далее нажал "стандартный для физ лиц" ( в варианте сейчас он попадает на страницу такснета с описанием и доп услугами)

а можно сделать так чтобы он видел описания и доп услуги но на нашем сайте?

ipelmen.ru мой сайт

taxnet.ru сайт донор