Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Верстка макета psd - строго на bootstrap
Добрый день, коллеги.
Необходимо сверстать 1 страницу psd макет.
Требования следующие:
1) Адаптивность средствами bootstrap
2) Исключить использование сторонних скриптов js, кроме календаря.
3) Чистный код
4) Файлы bootstrap.js bootstrap.css style.css script.css - локально, fontawesome - CDN
5) Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ )
Кандидата выбираю по отзывам, а также по цене. После удачного сотрудничества выдам внутренние страницы.
По ссылке можно ознакомится с фронтом работ https://yadi.sk/d/JsxYeCe93NW44Y
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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