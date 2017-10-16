Верстка макета psd - строго на bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен32 заявки601 просмотр

Добрый день, коллеги.

Необходимо сверстать 1 страницу psd макет.

Требования следующие:

1) Адаптивность средствами bootstrap

2) Исключить использование сторонних скриптов js, кроме календаря.

3) Чистный код

4) Файлы bootstrap.js bootstrap.css style.css script.css - локально, fontawesome - CDN

5) Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ )

Кандидата выбираю по отзывам, а также по цене. После удачного сотрудничества выдам внутренние страницы.

По ссылке можно ознакомится с фронтом работ https://yadi.sk/d/JsxYeCe93NW44Y

BootstrapJavaScript
8 лет назад
damapic
38 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад
$25
2 дня
Тико выполнил работу отлично. Я очень удивлен скоростью и качеством. Все мелкие недочеты и личные хотелки быстро устранил.
С Алексеем приятно работать. Отличный заказчик: подробное ТЗ, на связи, все оплачивает. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

asmyan99
Тико 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
8 лет назад

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