Правка лендинга под мобильные телефоны и планшет

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки157 просмотров

Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты.

Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон﻿

Что требуется:

1) Грамотная верстка под мобильные устройства и планшеты, что бы лендинг помещался в 1 страницу (без прокрутки страницы вниз/влево/вправо)

2) Адаптация лендинга под ориентацию устройства - что-бы в зависимости от положения устройства, дизайн подстраивался под экран.

HTML
8 лет назад
klez40
Женя 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andomashpro
Антон 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Мои рекомендации! Человек выполнил задание на все 5+. Скорость и код отличный)
С Евгением приятно работать. Он знает что именно хочет получить в результате, и это существенно облегчает задачу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

andomashpro
Антон 
33 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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