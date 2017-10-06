Нужно доверстать сайт на 1С Битрикс, дизайны готовые есть. Нужно устранить недоделки за другим верстальщиком и отладить работу после запуска. Срок исполнения 1 неделя. Мне нужен не загруженный четкий исполнитель который знает что делать, ...
Правка лендинга под мобильные телефоны и планшет
Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты.
Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон
Что требуется:
1) Грамотная верстка под мобильные устройства и планшеты, что бы лендинг помещался в 1 страницу (без прокрутки страницы вниз/влево/вправо)
2) Адаптация лендинга под ориентацию устройства - что-бы в зависимости от положения устройства, дизайн подстраивался под экран.
Выбранный исполнитель
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