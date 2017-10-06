Правка лендинга под мобильные телефоны и планшет

Здравствуйте! Собственно нужна грамотная правка шаблона под мобильные устройства - телефоны + планшеты.

Ситуация сейчас такая ссылка на шаблон﻿

Что требуется:

1) Грамотная верстка под мобильные устройства и планшеты, что бы лендинг помещался в 1 страницу (без прокрутки страницы вниз/влево/вправо)

2) Адаптация лендинга под ориентацию устройства - что-бы в зависимости от положения устройства, дизайн подстраивался под экран.