Штук 5 страниц только в вертикальном расположении, верстка + возможно JS, без функционала.
Верстка и установка на WP
3 страницы сверстать адаптивно и корректно установить (настроить) на wordpess.
Заявки фрилансеров
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