Верстка лендинга "Меди2"

Верстка лендинга - бутстрап, адаптив. Макет в приложении.

Жду ваши цены и сроки.

В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня.

Есть еще два подобных лендинга на верстку. Разбил в разные проекты тк

хочу чтобы верстали параллельно разные люди, но если все три сверстает

один человек в приемлемые сроки - будет идеально.

https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi1-866355/

https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi3-866357/