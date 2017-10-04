Штук 5 страниц только в вертикальном расположении, верстка + возможно JS, без функционала.
Верстка лендинга "Меди2"
Верстка лендинга - бутстрап, адаптив. Макет в приложении.
Жду ваши цены и сроки.
В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня.
Есть еще два подобных лендинга на верстку. Разбил в разные проекты тк
хочу чтобы верстали параллельно разные люди, но если все три сверстает
один человек в приемлемые сроки - будет идеально.
https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi1-866355/
https://www.weblancer.net/projects/html-verstka-32/verstka-lendinga-medi3-866357/
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