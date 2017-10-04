Вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок210 просмотров

Нужен опытный верстальщик который умеет сверстать html страницы без ошибок валидности кода html и сss также который грамотно расставляет правильные зео теги в структуре сайта,преимущество отдаётся тем кто пришлёт примеры успешных своих работ по чистоте кода,от вас требуется: 

1.указать сроки исполнения  

2.цена за одну страницу вёрстки  

3.указать Контакты для связи(скайп)

4.оплата частями, либо по факту

Рулетка CSGO

HTML
8 лет назад
IvanovDmitriy777
Дмитрий 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров