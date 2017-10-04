Добрый день! Необходимо сделать верстку лендинга со страницами портфолио. Фирма занимается фото и видео услугами. Страницы: главнаяпортфолио2 попапа Требования: ...
Вёрстка
Нужен опытный верстальщик который умеет сверстать html страницы без ошибок валидности кода html и сss также который грамотно расставляет правильные зео теги в структуре сайта,преимущество отдаётся тем кто пришлёт примеры успешных своих работ по чистоте кода,от вас требуется:
1.указать сроки исполнения
2.цена за одну страницу вёрстки
3.указать Контакты для связи(скайп)
4.оплата частями, либо по факту
Рулетка CSGO
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