Срочный большой проект

$1700
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок383 просмотра

Доброго дня!

Для одного из ведущих Московских агентств необходим верстальщик на срочный проект.

CMS по Вашему усмотрению. Сроки - месяц. Бюджет - 95 тысяч рублей.

Оплата поэтапно, первая оплата после 3-4 готовых страниц. 

Подробнее о проекте можно посмотреть по ссылке ниже.

https://sketch.cloud/s/Kv0on

8 лет назад
marinamelnik
Марина 
30 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров