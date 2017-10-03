Срочный большой проект

Добрый день. В шаблоне рассылки емейл-сервиса (используем сервис digitalcontact.com/ru/ ) в текст письма необходимо будет вставлен один вопрос для голосования. При нажатии на любую из кнопок пользователь должен автоматически перейти на отдельную страницу с текстом "Спасибо ...