Необходимо сверстать информационный сайт. Окончательная верстка должна быть оформлена в виде темы Wordpress, готовой к установке на CMS. При вёрстке верстальщик должен придерживаться общих принципов — кроссбраузерность, адаптивность и чистый, валидный код. Дополнительные требования в прикрепленном файле ...
Срочный большой проект
Доброго дня!
Для одного из ведущих Московских агентств необходим верстальщик на срочный проект.
CMS по Вашему усмотрению. Сроки - месяц. Бюджет - 95 тысяч рублей.
Оплата поэтапно, первая оплата после 3-4 готовых страниц.
Подробнее о проекте можно посмотреть по ссылке ниже.
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