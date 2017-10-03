Прикрепить страницу благодарности к емейл

Добрый день. В шаблоне рассылки емейл-сервиса (используем сервис digitalcontact.com/ru/ ) в текст письма необходимо будет вставлен один вопрос для голосования. При нажатии на любую из кнопок пользователь должен автоматически перейти на отдельную страницу с текстом "Спасибо за ваш ответ" и дальше переход на страницу нашего сайта

Задача: сделать подобную автоматическую страницу с текстом и далее переход на сайт