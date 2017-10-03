Оптимизировать интернет-магазин

ЗадачаПрикладываю архив с дизайном лендинга. Необходима минимальная адаптивность к мобильным (скрывать лишние изображения, блоки и т. д.), главное чтобы можно было пользоваться с телефона и планшета. Дикая кроссбраузерность НЕ требуется, главное основные мобильные и десктопные ...