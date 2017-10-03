Необходимо сверстать один экран, верстка должна быть очень качественной, кроссбраузерной. Предоставим PSD. Пример в приложении. Так-же в поле сообщения и в поле задачи, должны присутствовать скроллы. Так-же необходимо пару всплывающих окошек, которые предусматривает функционал.
Оптимизировать интернет-магазин
Интегрировать Яндекс кассу (личный кабинет есть), устранить ошибки при интеграции СДЭК, оптимизировать сайт для продвижения в ЯД и ГА. ocStore 2.3.0.2.2
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