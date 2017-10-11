Требуется сверстать 2 странички -- корзина и каталог. Макеты тут Остальные страницы тут: - главная http://dev.umasterov.org/hokkey/ - текстовая страница http://dev.umasterov.org/hokkey/txt.html - личный кабинет http://dev.umasterov.org/hokkey/personal_area.html - акции http://dev.umasterov.org/hokkey/stock.html - страница товара http://dev.umasterov.org/hokkey/card_product.html их нужно ...
Верстка макета по сетке bootstrap + логичная адаптация
Добрый день, коллеги.
Необходимо сверстать макет psd.
Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ )
Главное учесть адаптивность средствами Bootstrap - ничего сверхъестественного придумывать не надо.
Требование:
- умение верстать чистый код
- абсолютное понимание логики Bootstrap
- оперативность
Кандидата выбираю по отзывам, а также по цене. Времени на верстку могу выделить максимум 12 часом, после удачного сотрудничества выдам внутренние страницы.
По ссылке можно ознакомится с фронтом работ https://yadi.sk/d/Fuc2tPGd3NS9FA
Макет предоставлю исполнителю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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