Верстка макета по сетке bootstrap + логичная адаптация

Добрый день, коллеги.

Необходимо сверстать макет psd.

Используем Bootstrap 3 ( https://getbootstrap.com/docs/3.3/getting-started/ )

Главное учесть адаптивность средствами Bootstrap - ничего сверхъестественного придумывать не надо.

Требование:

- умение верстать чистый код

- абсолютное понимание логики Bootstrap

- оперативность

Кандидата выбираю по отзывам, а также по цене. Времени на верстку могу выделить максимум 12 часом, после удачного сотрудничества выдам внутренние страницы.

По ссылке можно ознакомится с фронтом работ https://yadi.sk/d/Fuc2tPGd3NS9FA

Макет предоставлю исполнителю