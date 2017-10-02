Причесать вёрстку страницы

В приложении скриншот страницы.

Нужно причесать:

1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей.

2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно работать с ними.

3. Используем jsGrid (http://js-grid.com/), велосипедов в CSS не придумываем, а используем его возможности. Например, есть align как свойство колонки. И CSS стандартный не меняем, есть стандартные механизмы тюнинга таблицы.

4. В таблице цифры - суммы, должно быть всё наглядно.

5. Есть цветовая инфографика - разные типы строк.

6. Внизу подвал, там легенда и подведение итогов.

7. Страница используется только на смартфонах. Должна быть responsive вёрстка. Правильные шрифты, их размеры, отступы, интервалы, контролы, их размеры и т.п.

Исполнителю вышлю html-файл, на котором надо сделать всё.