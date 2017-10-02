В приложении сайт, в названии архива путь к странице. Так вот мне надо эту страницу( только контент(шапки подвалы сайдбар и тп не нужно) только информацию с этой страницы. Сделать отдельной страницей, с файлом ...
Причесать вёрстку страницы
В приложении скриншот страницы.
Нужно причесать:
1. Главная задача - удобство работы с таблицей на смартфоне. Работа - это просмотр, добавление, редактирование записей.
2. Необязательно всю таблицу видеть на экране, гораздо важнее видеть качественно несколько записей и удобно работать с ними.
3. Используем jsGrid (http://js-grid.com/), велосипедов в CSS не придумываем, а используем его возможности. Например, есть align как свойство колонки. И CSS стандартный не меняем, есть стандартные механизмы тюнинга таблицы.
4. В таблице цифры - суммы, должно быть всё наглядно.
5. Есть цветовая инфографика - разные типы строк.
6. Внизу подвал, там легенда и подведение итогов.
7. Страница используется только на смартфонах. Должна быть responsive вёрстка. Правильные шрифты, их размеры, отступы, интервалы, контролы, их размеры и т.п.
Исполнителю вышлю html-файл, на котором надо сделать всё.
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