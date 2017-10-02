Сверстать элемент для строительного сайта

Есть модель строения. Задача - сделать так, чтобы при наведении курсора на окно оно подсвечивалось, появлялась всплывающая подсказка с названием "Окно", а по клику открывалась отдельная страница с описанием этого окна.

Всего будет 4 элемента. Пример модели приложен к проекту. Сама модель еще не нарисована - необходимо чтобы Вы написали задание для дизайнера, после чего он нарисует модель, при необходимости разложит по элементам.

Пример реализации тут.

Желательно сделать максимальную совместность с различными браузерами.