Верстка блока на сайт

Есть дизайн в psd

Нужно его сверстать и форму подключить к скрипту отправки в почту и AmoCRM (все эти скрипты уже есть готовые на сайте)

сайт >> koruna-profbrus.ru

блок (2 варианта дизайна)

i053.radikal.ru/1710/c3/8...

i053.radikal.ru/1710/7b/2...

Нужно чтобы в html мог переключать с одного дизайна блока на другой меняя параметр с "1" на "2", потому что я буду менять расположение блока и его внешний вид зависит от расположения

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