Верстка блока на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки271 просмотр

Есть дизайн в psd  

Нужно его сверстать и форму подключить к скрипту отправки в почту и AmoCRM (все эти скрипты уже есть готовые на сайте) 

сайт >> koruna-profbrus.ru 

блок (2 варианта дизайна)  

i053.radikal.ru/1710/c3/8... 

i053.radikal.ru/1710/7b/2... 

Нужно чтобы в html мог переключать с одного дизайна блока на другой меняя параметр с "1" на "2", потому что я буду менять расположение блока и его внешний вид зависит от расположения 

Пишите цену и сроки! 

Оплата поэтапно 

AmoCRMHTML
8 лет назад
natalishka09
Наталия 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

idoked
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
2 дня
Замечательный исполнитель всем рекомендую, буду и дальше сотрудничать.
Очень приятный заказчик, с которым хочется работать в дальнейшем. От сотрудничества остались только положительные эмоции !

Заявки фрилансеров

idoked
28 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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