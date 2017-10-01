Адаптивная верстка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок337 просмотров

Необходимо сверстать макет на сетке Smart-Grid (есть в npm) 

ТЗ в приложении. Срок до 4 дней. 

Прежде чем писать, прошу дать пояснение, что вы знакомы с данной сеткой и ознакомились с ТЗ. Без пояснения будет сразу отказ.

Примеры вашей сборки верстки обязательны. Ответственность сроков должна быть на уровне потребности в питании. Настроен на долгосрочное сотрудничество!

8 лет назад
T-Mac
Илья 
34 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

TmN_Filippov
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$135
5 дней
Буду максимально, объективен. Уверен, что мне в ответ прилетит тоже отрицательный отзыв, но как говорится - сила в правде! Вся переписка сохранена и я готов подтвердить ниже изложенную речь. Задача стояла четко: сверстать по макету, все детали были обсуждены заранее, прежде, чем приступили к работе. Свои требования, я также озвучил, их было не мало и довольно жесткие. Предоплату не брал. Мы договорились, как будет готова первая страница, тогда сделаю аванс. Влад на все условия и требования согласился и приступил к работе. Сперва, как ему казалось он делал быстро, но в результате было 97 пунктов правок одной страницы и думаю, это не было бы полным списком. Все правки были в рамках ТЗ и макета, абсолютно ничего нового не добавлялось. В итоге на 8 день работы (хотя всю работу должны были сделать за 5 дней) Влад выгрузил последние правки одной страницы, на следующий день я проверил и выписал еще пункты. На 10 дней я спросил, как обстоят дела, на что Влад ответил дословно - "Здравствуйте , я не буду продолжать данную работу дальше. Так как не вижу смысла делать того у чего нет конца". Итог: 1. Если бы я не написал сам и просто ждал, то я мог бы узнать об отказе работать еще позже. 2. Для человека абсолютно норма делать не по макету, а про свои же косяки он считает, что им нет конца - и это вина заказчика. 3. Понятия соблюдения сроков нет. Бросать работу на 80% тоже в порядке вещей. И плевать, что потратил время заказчика. Не рекомендую работать с данным исполнителем: 1. Вы будете постоянно проверять его работу с кучей несоответствий по макету и будете виноваты в этом. 2. Не факт, что вы закончите проект. А потерять 10 дней дорогого стоит, как в моем случае.

Заявки фрилансеров

TmN_Filippov
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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