Есть сайт goo.gl/dHnohH, для него сделан новый дизайн https://drive.google.com/drive/folders/0B3ApL6sHMs_eWWxkSlVIbTh4Y3c Версия ModX – 2.5.5. Указывайте, пожалуйста, срок и стоимость.
Нужен верстальщик исправить ошибки на сайте
Здравствуйте!
То ли после обновления версии вордпресса, то ли после обновления ssl сертификата на сайте появилось множество ошибок. Нужно их исправить.
Сайт abdullinru.ru
1. Верхнее меню стало кривым (слишком широким)
2. Наверху сайта показывается список ошибок http://prntscr.com/grx34v
3. в обзорах статей http://prntscr.com/grx3o6
4. В форме отправки комментариев к статьям http://prntscr.com/grx50l
5. В блоке "рекомендую почитать" http://prntscr.com/grx63k
6. В самих комментариях http://prntscr.com/grx6fd
7. Ошибка базы данных вордпресс в адинке http://prntscr.com/grx918
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно нарисовать и сверстать сайт, можно по отдельности, если вы хорошо рисуете, но не в курсе, как сверстать или интегрировать: 1. Отрисовать товар + оформление 1-й страницы сайта, пример https://bravo-smoker.ru/ 2. Верстка (РС и ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
- $30
Необходимо Сверстать простой лендинг. 10 блоков. Адаптивная верстка. Анимация блоков. Тз в личку.Завершен8 лет назад
- $5
Нужно с нуля сверстать одностраничник по готовому примеру. То есть есть готовый одностраничник где уже все есть и картинки и контент и формы и тд. Нужно смотреть на одностаничник готовый и верстать точно такой же. ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Для сайта Студия домов http://studiya-domov.ru/ нужно обновить шапку и пару элементов Прикрепил файлы к заданию + краткое ТЗ: 1) Шапка будет закрепленной, при скроллинге будет оставаться на виду. Это должно ...Завершен8 лет назад
Необходимо сверстать сайт на Wordpress, плюс натянуть дизайн. На выходе должно получится корректное адаптивное отображение во всех браузерах и на всех платформах. ТЗ пришлю.Завершен7 лет назад
Требуется профессиональная верстка и программирование для сайта с готовым дизайном+адаптив. Тематика-изготовление фотообоев на заказ. Подразумевается наличие на сайте более 10 тыс. изображений, разбитых по категориям. Также необходима качественная CMS (возможно и платная). Основное ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт8 лет назад
Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется сверстать главную страницу со всеми её ховер элементами и попап окнами (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. После данной верстки будет еще 1 заказ на внутренние страницы этого же проекта ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сверстать адаптивно пол странички (PSD). Желательно сегодня-завтра. Пожалуйста пишите строки и цену. Страничка такая: https://goo.gl/tX22mt Адаптивность такая: https://goo.gl/tyWX1wЗавершен8 лет назад