Нужен верстальщик исправить ошибки на сайте

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок263 просмотра

Здравствуйте! 

То ли после обновления версии вордпресса, то ли после обновления ssl сертификата на сайте появилось множество ошибок. Нужно их исправить.

Сайт abdullinru.ru

1. Верхнее меню стало кривым (слишком широким)

2. Наверху сайта показывается список ошибок http://prntscr.com/grx34v

3. в обзорах статей http://prntscr.com/grx3o6

4. В форме отправки комментариев к статьям http://prntscr.com/grx50l

5. В блоке "рекомендую почитать"  http://prntscr.com/grx63k

6. В самих комментариях http://prntscr.com/grx6fd

7. Ошибка базы данных вордпресс в адинке http://prntscr.com/grx918

WordPress
8 лет назад
abdullinru
Руслан 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Отрисовать и сверстать сайт-лендинг

    Нужно нарисовать и сверстать сайт, можно по отдельности, если вы хорошо рисуете, но не в курсе, как сверстать или интегрировать:  1. Отрисовать товар + оформление 1-й страницы сайта, пример https://bravo-smoker.ru/ 2. Верстка (РС и ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка одностраничника по примеру

    $5

    Нужно с нуля сверстать одностраничник по готовому примеру. То есть есть готовый одностраничник где уже все есть и картинки и контент и формы и тд. Нужно смотреть на одностаничник готовый и верстать точно такой же. ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка для сайта

    Для сайта Студия домов http://studiya-domov.ru/ нужно обновить шапку и пару элементов Прикрепил файлы к заданию + краткое ТЗ: 1) Шапка будет закрепленной, при скроллинге будет оставаться на виду. Это должно ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта на вордпресс

    Необходимо сверстать сайт на Wordpress, плюс натянуть дизайн. На выходе должно получится корректное адаптивное отображение во всех браузерах и на всех платформах. ТЗ пришлю.

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта фотообоев.

    Требуется профессиональная верстка и программирование для сайта с готовым дизайном+адаптив. Тематика-изготовление фотообоев на заказ. Подразумевается наличие на сайте более 10 тыс. изображений, разбитых по категориям.  Также необходима качественная CMS (возможно и платная).  Основное ...

    PHP
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта + натяжка на modx

    Скопировать сайт магазин с корзиной, примерно 5 типов страниц, с небольшими изменениями натянуть на модх. + Консультации по добавлению /изменению страниц.

    MODX
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуетcя сверстать главную страницу

    Требуется сверстать главную страницу со всеми её ховер элементами и попап окнами (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. После данной верстки будет еще 1 заказ на внутренние страницы этого же проекта ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка странички

    Здравствуйте. Нужно сверстать адаптивно пол странички (PSD). Желательно сегодня-завтра. Пожалуйста пишите строки и цену. Страничка такая: https://goo.gl/tX22mt Адаптивность такая:  https://goo.gl/tyWX1w

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад